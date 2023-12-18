Ізраїль невдовзі перейде до наступної фази операцій у Секторі Газа, - Галант

Ізраїль буде поступово переходити до наступної фази операцій у Секторі Газа

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, місцеве населення, найімовірніше, зможе спочатку повернутися на північ Гази, яка була найбільш населеним районом середземноморського анклаву до вторгнення Ізраїлю у відповідь на атаки ХАМАС 7 жовтня.

Водночас Галлант не назвав термінів переходу до нового етапу операції.

Більшість жителів північної частини Гази дослухалися до вказівок Ізраїлю евакуюватися на південь, де військові регулярно наказують людям рухатися далі на тлі безперервних повітряних ударів і перестрілок із бойовиками ісламістського угруповання.

"Скоро ми зможемо розрізняти різні райони Гази. У кожному районі, де ми виконаємо свою місію, ми зможемо поступово перейти до наступного етапу і почати роботу з повернення місцевого населення. Це означає, що на півночі це може бути досягнуто швидше, ніж на півдні", - заявив Галлант.

Війна в Ізраїлі

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і громадянських людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Тель-Авівом та бойовиками розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

Президент США Джо Байден заявляв, що Ізраїль починає втрачати світову підтримку через "невибіркові бомбардування" Сектору Газа. Також Генасамблея ООН більшістю голосів проголосувала на вимогу припинення вогню.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що міжнародний тиск не зупинить війну проти ХАМАСу.

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