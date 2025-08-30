США на Радбезі ООН пригрозили Росії наслідками за подальшу агресію

"Останні удари по Україні, які призвели до численних жертв серед цивільних, руйнувань житлових кварталів, офісів делегації ЄС у Києві та будівлі, де розташована Британська рада, ставлять під сумнів серйозність бажання Росії досягти миру", - сказав Келлі і додав, що атаки цивільних об’єктів мають негайно припинитися.

Він зауважив, що президент США Дональд Трамп попередив Москву про можливі нові економічні заходи, якщо РФ відмовиться від переговорів і продовжить агресію.

"Ці заходи можуть мати далекосяжні наслідки для майбутнього економічного добробуту Росії", - наголосив Келлі.

Він додав, що США закликають РФ уникнути цього і припинити насильство, долучившись до завершення війни. А також нагадав, що останніми тижнями США доклали "виняткових зусиль" для завершення війни, а Росія повинна вирішити наближатись до миру.

"Лідери Росії та України повинні погодитися провести двосторонню зустріч", - сказав Келлі.