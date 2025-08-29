Угорщина не підтримала заяву ЄС із засудженням масованого удару РФ по Києву

Угорщина стала єдиною країною з 27 членів ЄС, яка відмовилася підписати заяву високої представниці ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас, що засуджує масований удар Росії по Києву 28 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву ЄС.

Як зазначається, заяву підтримали 26 держав-членів ЄС: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція. Тобто усі, окрім Угорщини.

"28 серпня Росія здійснила чергову масштабну атаку на Київ та багато інших українських міст, вбивши щонайменше 23 мирних жителів. Ми висловлюємо співчуття, солідарні з усіма українцями та рішуче засуджуємо постійні атаки Росії на мирних жителів та цивільну інфраструктуру, які є навмисною ескалацією та підривають зусилля щодо миру", - йдеться в заяві.

Каллас зазначила, що удар також завдав серйозної шкоди офісам Представництва Європейського Союзу в Києві та будівлі Британської Ради, де охоронець отримав поранення, що "вкотре демонструє безрозсудний характер нападів Росії та її нехтування міжнародним правом".

Вона наголосила, що ставити у небезпеку життя дипломатів та дипломатичного персоналу є "явним порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини".

"Навмисні атаки на цивільне населення та невійськові об'єкти є воєнними злочинами. Усі командири, винуватці та співучасники цих серйозних порушень міжнародного гуманітарного права мають бути притягнуті до відповідальності", - підкреслила Каллас.

Разом з тим вона додала, що ці злочини лише підсилюють рішучість Європи й намір підтримувати Україну у відбитті агресії та прагненні до всеохоплюючого, справедливого й тривалого миру.

"ЄС продовжуватиме та розширюватиме свою всебічну підтримку Україні за всіма напрямками, зокрема шляхом прискорення роботи над 19-м пакетом санкцій", - заявила глава європейської дипломатії.

Вона нагадала, що з березня 2025 року Україна дотримується повного і безумовного припинення вогню та неодноразово висловлювала готовність до миру, тоді як Росія посилила напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру.

"Ми продовжуватимемо співпрацювати з міжнародними партнерами, включаючи США, щоб покласти край агресивній війні Росії всеохоплюючим, справедливим та тривалим миром. Росія повинна припинити вбивства та продемонструвати справжню готовність до миру", - йдеться у заяві.