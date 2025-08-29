Угорщина не підтримала заяву ЄС із засудженням масованого удару РФ по Києву
Угорщина стала єдиною країною з 27 членів ЄС, яка відмовилася підписати заяву високої представниці ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас, що засуджує масований удар Росії по Києву 28 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву ЄС.
Як зазначається, заяву підтримали 26 держав-членів ЄС: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція. Тобто усі, окрім Угорщини.
"28 серпня Росія здійснила чергову масштабну атаку на Київ та багато інших українських міст, вбивши щонайменше 23 мирних жителів. Ми висловлюємо співчуття, солідарні з усіма українцями та рішуче засуджуємо постійні атаки Росії на мирних жителів та цивільну інфраструктуру, які є навмисною ескалацією та підривають зусилля щодо миру", - йдеться в заяві.
Каллас зазначила, що удар також завдав серйозної шкоди офісам Представництва Європейського Союзу в Києві та будівлі Британської Ради, де охоронець отримав поранення, що "вкотре демонструє безрозсудний характер нападів Росії та її нехтування міжнародним правом".
Вона наголосила, що ставити у небезпеку життя дипломатів та дипломатичного персоналу є "явним порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини".
"Навмисні атаки на цивільне населення та невійськові об'єкти є воєнними злочинами. Усі командири, винуватці та співучасники цих серйозних порушень міжнародного гуманітарного права мають бути притягнуті до відповідальності", - підкреслила Каллас.
Разом з тим вона додала, що ці злочини лише підсилюють рішучість Європи й намір підтримувати Україну у відбитті агресії та прагненні до всеохоплюючого, справедливого й тривалого миру.
"ЄС продовжуватиме та розширюватиме свою всебічну підтримку Україні за всіма напрямками, зокрема шляхом прискорення роботи над 19-м пакетом санкцій", - заявила глава європейської дипломатії.
Вона нагадала, що з березня 2025 року Україна дотримується повного і безумовного припинення вогню та неодноразово висловлювала готовність до миру, тоді як Росія посилила напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру.
"Ми продовжуватимемо співпрацювати з міжнародними партнерами, включаючи США, щоб покласти край агресивній війні Росії всеохоплюючим, справедливим та тривалим миром. Росія повинна припинити вбивства та продемонструвати справжню готовність до миру", - йдеться у заяві.
Масований удар по Києву 28 серпня
Нагадаємо, вночі 28 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами.
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що це був один з наймасовіших обстрілів столиці.
Унаслідок нічної масованої атаки на Київ зафіксовано руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни.
Зокрема, внаслідок удару у Дарницькому районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано один із під’їздів, удар припав на рівень третього-четвертого поверху, що спричинило масштабні руйнування.
За останніми даними, внаслідок ворожого удару по Києву загинули 23 людини, серед них є діти.
Детальніше масований удар по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.