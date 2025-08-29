ua en ru
У Києві вже 25 загиблих через масований удар росіян

Київ, П'ятниця 29 серпня 2025 19:36
UA EN RU
Фото: Росія вдарила по житловому будинку у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кількість загиблих унаслідок російського масованого удару по Києву в ніч на 28 серпня зросла до 25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

За словами глави держави, він провів переговори з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Він подякував Кошті за щирі співчуття тим українцям, які втратили своїх близьких через російський масований удар.

"Станом на цей момент відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали", - додав Зеленський.

Він підкреслив, що це був абсолютно підлий удар Росії, який демонструє справжні плани російського диктатора Володимира Путіна продовжувати вбивства, а не робити кроки до завершення війни.

Удар по Києву в ніч на 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти запустили по Україні майже 600 дронів-камікадзе і 31 ракету. Більша частина дронів і ракет летіла в бік Києва.

Зокрема, у Дарницькому районі окупанти атакували під'їзд житлової багатоповерхівки, внаслідок чого його було зруйновано.

Згідно з останніми даними, внаслідок атаки 53 людини було поранено.

Ще сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський заявляв, що доля восьми осіб досі невідома.

