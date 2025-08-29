У Києві вже 25 загиблих через масований удар росіян

Кількість загиблих унаслідок російського масованого удару по Києву в ніч на 28 серпня зросла до 25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

За словами глави держави, він провів переговори з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Він подякував Кошті за щирі співчуття тим українцям, які втратили своїх близьких через російський масований удар.

"Станом на цей момент відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали", - додав Зеленський.

Він підкреслив, що це був абсолютно підлий удар Росії, який демонструє справжні плани російського диктатора Володимира Путіна продовжувати вбивства, а не робити кроки до завершення війни.