RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

США на Совбезе ООН пригрозили России последствиями за дальнейшую агрессию

Фото: и.о. заместителя постпреда США при ООН Джон Келли (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Последние массированные атаки по Украине со стороны России ставят под сомнение искренность заявлений о стремлении к миру. Поэтому в случае продолжения войны Москву ожидают "далеко идущие экономические последствия".

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя постпреда США при ООН Джон Келли, передает РБК-Украина со ссылкой на его речь на Совбезе.

"Последние удары по Украине, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданских, разрушениям жилых кварталов, офисов делегации ЕС в Киеве и здания, где расположен Британский совет, ставят под сомнение серьезность желания России достичь мира", - сказал Келли и добавил, что атаки гражданских объектов должны немедленно прекратиться.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп предупредил Москву о возможных новых экономических мерах, если РФ откажется от переговоров и продолжит агрессию.

"Эти меры могут иметь далеко идущие последствия для будущего экономического благосостояния России", - подчеркнул Келли.

Он добавил, что США призывают РФ избежать этого и прекратить насилие, присоединившись к завершению войны. А также напомнил, что в последние недели США приложили "исключительные усилия" для завершения войны, а Россия должна решить приближаться к миру.

"Лидеры России и Украины должны согласиться провести двустороннюю встречу", - сказал Келли.

Массированная атака по Украине 28 августа

Напомним, 28 августа россияне запустили по Украине почти 600 дронов-камикадзе и 31 ракету. Значительный удар достался Киеву, в результате чего пока известно о 25 погибших, более полусотни человек ранены.

В США отреагировали на массированную атаку по Украине и заявили, что такие действия со стороны РФ мешают усилиям Трампа добиться мира.

Накануне атаки Дональд Трамп заявил, что имеет "серьезный план" в отношении РФ, если агрессия против Украины не прекратится. Президент США заявил, что речь идет именно об экономическом давлении, поскольку он не хочет мировой войны.

Отметим, что 26 стран-членов Евросоюза осудили массированную атаку России по Украине, однако Венгрия стала единственной в ЕС, кто отказался подписать соответствующее заявление.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНСоединенные Штаты АмерикиАтака дронов