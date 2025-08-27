Трамп про тиск на Путіна: є дуже серйозний план, але я хочу досягти миру

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього є дуже серйозний план щодо тиску на РФ. Однак все ж сподівається завершити війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

Під час розмови з журналістами Трампа спитали, які є наслідки того, що глава Кремля Володимир Путін не погодився на його умови після саміту на Алясці. І крім того, чи можна сказати, що керівник РФ знову під тиском. На це Трамп сказав наступне:

"Я хочу, щоб ця угода була завершена. У мене є дуже серйозний план, якщо доведеться його застосувати, але моє головне бажання - покласти цьому край", - заявив президент США.

На думку Трампа, Путін в багатьох аспектах готовий, однак за його словами, буває так, що глава Кремля готовий, а президент України Володимир Зеленський нібито ні.

"Це виглядає приблизно так: "А хто сьогодні готовий сісти за стіл?". Мені потрібно зібрати обох одночасно, і я хочу, щоб усе це закінчилося", - заявив Трамп.

Водночас американський лідер додав, що США мають економічні санкції. Він наголосив, що мова йде саме про економічний тиск, бо він не хоче довести ситуацію до світової війни.