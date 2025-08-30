США на Радбезі ООН пригрозили Росії наслідками за подальшу агресію
Останні масовані атаки по Україні з боку РФ ставлять під сумнів щирість заяв про прагнення миру. Тому в разі продовження війни Москву очікують "далекосяжні економічні наслідки".
Про це повідомив виконувач обов’язків заступника постпреда США при ООН Джон Келлі, передає РБК-Україна з посиланням на його промову на Радбезі.
"Останні удари по Україні, які призвели до численних жертв серед цивільних, руйнувань житлових кварталів, офісів делегації ЄС у Києві та будівлі, де розташована Британська рада, ставлять під сумнів серйозність бажання Росії досягти миру", - сказав Келлі і додав, що атаки цивільних об’єктів мають негайно припинитися.
Він зауважив, що президент США Дональд Трамп попередив Москву про можливі нові економічні заходи, якщо РФ відмовиться від переговорів і продовжить агресію.
"Ці заходи можуть мати далекосяжні наслідки для майбутнього економічного добробуту Росії", - наголосив Келлі.
Він додав, що США закликають РФ уникнути цього і припинити насильство, долучившись до завершення війни. А також нагадав, що останніми тижнями США доклали "виняткових зусиль" для завершення війни, а Росія повинна вирішити наближатись до миру.
"Лідери Росії та України повинні погодитися провести двосторонню зустріч", - сказав Келлі.
Масована атака по Україні 28 серпня
Нагадаємо, 28 серпня росіяни запустили по Україні майже 600 дронів-камікадзе і 31 ракету. Значний удар дістався Києву, внаслідок чого наразі відомо про 25 загиблих, понад півсотні людей поранено.
В США відреагували на масовану атаку по Україні і заявили, що такі дії зі сторони РФ заважають зусиллям Трампа домогтися миру.
Напередодні атаки Дональд Трамп заявив, що має "серйозний план" щодо РФ, якщо агресія проти України не припиниться. Президент США заявив, що мова йде саме про економічний тиск, оскільки він не хоче світової війни.
Зазначимо, що 26 країн-членів Євросоюзу засудили масовану атаку Росії по Україні, однак Угорщина стала єдиною в ЄС, хто відмовився підписати відповідну заяву.