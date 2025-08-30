США на Совбезе ООН пригрозили России последствиями за дальнейшую агрессию

Последние массированные атаки по Украине со стороны России ставят под сомнение искренность заявлений о стремлении к миру. Поэтому в случае продолжения войны Москву ожидают "далеко идущие экономические последствия".

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя постпреда США при ООН Джон Келли, передает РБК-Украина со ссылкой на его речь на Совбезе .

"Последние удары по Украине, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданских, разрушениям жилых кварталов, офисов делегации ЕС в Киеве и здания, где расположен Британский совет, ставят под сомнение серьезность желания России достичь мира", - сказал Келли и добавил, что атаки гражданских объектов должны немедленно прекратиться.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп предупредил Москву о возможных новых экономических мерах, если РФ откажется от переговоров и продолжит агрессию.

"Эти меры могут иметь далеко идущие последствия для будущего экономического благосостояния России", - подчеркнул Келли.

Он добавил, что США призывают РФ избежать этого и прекратить насилие, присоединившись к завершению войны. А также напомнил, что в последние недели США приложили "исключительные усилия" для завершения войны, а Россия должна решить приближаться к миру.

"Лидеры России и Украины должны согласиться провести двустороннюю встречу", - сказал Келли.