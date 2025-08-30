ua en ru
Сб, 30 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США на Совбезе ООН пригрозили России последствиями за дальнейшую агрессию

Суббота 30 августа 2025 09:44
UA EN RU
США на Совбезе ООН пригрозили России последствиями за дальнейшую агрессию Фото: и.о. заместителя постпреда США при ООН Джон Келли (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Последние массированные атаки по Украине со стороны России ставят под сомнение искренность заявлений о стремлении к миру. Поэтому в случае продолжения войны Москву ожидают "далеко идущие экономические последствия".

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя постпреда США при ООН Джон Келли, передает РБК-Украина со ссылкой на его речь на Совбезе.

"Последние удары по Украине, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданских, разрушениям жилых кварталов, офисов делегации ЕС в Киеве и здания, где расположен Британский совет, ставят под сомнение серьезность желания России достичь мира", - сказал Келли и добавил, что атаки гражданских объектов должны немедленно прекратиться.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп предупредил Москву о возможных новых экономических мерах, если РФ откажется от переговоров и продолжит агрессию.

"Эти меры могут иметь далеко идущие последствия для будущего экономического благосостояния России", - подчеркнул Келли.

Он добавил, что США призывают РФ избежать этого и прекратить насилие, присоединившись к завершению войны. А также напомнил, что в последние недели США приложили "исключительные усилия" для завершения войны, а Россия должна решить приближаться к миру.

"Лидеры России и Украины должны согласиться провести двустороннюю встречу", - сказал Келли.

Массированная атака по Украине 28 августа

Напомним, 28 августа россияне запустили по Украине почти 600 дронов-камикадзе и 31 ракету. Значительный удар достался Киеву, в результате чего пока известно о 25 погибших, более полусотни человек ранены.

В США отреагировали на массированную атаку по Украине и заявили, что такие действия со стороны РФ мешают усилиям Трампа добиться мира.

Накануне атаки Дональд Трамп заявил, что имеет "серьезный план" в отношении РФ, если агрессия против Украины не прекратится. Президент США заявил, что речь идет именно об экономическом давлении, поскольку он не хочет мировой войны.

Отметим, что 26 стран-членов Евросоюза осудили массированную атаку России по Украине, однако Венгрия стала единственной в ЕС, кто отказался подписать соответствующее заявление.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Соединенные Штаты Америки Атака дронов
Новости
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим