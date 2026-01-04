У США пройшли протести проти військової операції Трампа у Венесуелі

У різних містах США відбулися акції протесту проти військової операції у Венесуелі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У різних містах США відбулися акції протесту проти військової операції президента США Дональда Трампа у Венесуелі та затримання Ніколаса Мадуро і його дружини. Учасники мітингів заявляють про небажання нової війни та виступають проти можливого кровопролиття через нафтові інтереси.
У Вашингтоні десятки людей зібралися біля Білого дому з плакатами "Ні війні у Венесуелі", "Ні крові за нафту" та "Руки США геть від Латинської Америки". Протестувальники скандували гасла й тримали венесуельські прапори.
У Нью-Йорку акція відбулася на Таймс-сквер біля пункту набору до армії США. Учасники виступали проти військового втручання у Венесуелі та тримали антивоєнні плакати.
Подібні протести пройшли й у Бостоні, де активісти скандували гасла проти "війни за нафту" та закликали США не втручатися у справи Венесуели.
У Міннеаполісі люди вийшли на акцію попри низьку температуру повітря. Протестувальники тримали прапори Венесуели та плакати із закликами звільнити Мадуро.
Учасники протестів наголошують, що не підтримують силовий сценарій і закликають владу США відмовитися від ескалації конфлікту.
Нагадаємо, в ніч на 3 січня Сполучені Штати провели спеціальну операцію в Каракасі, столиці Венесуели. До неї залучили авіацію, Військово-морські сили США, безпілотники та агентурну мережу ЦРУ.
За офіційною інформацією, загиблих під час операції не було, кілька військових зазнали поранень, також пошкоджено один гелікоптер.
Згодом стало відомо, що йшлося не про повномасштабне вторгнення. Метою операції було затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Разом із ним американські сили також затримали його дружину Сілію Флорес.
Президент США Дональд Трамп оприлюднив перше фото Мадуро після затримання - знімок було зроблено на борту американського десантного корабля USS Iwo Jima.
Того ж дня прокуратура Південного округу Нью-Йорка висунула Мадуро низку обвинувачень. Йому інкримінують змову з метою наркотероризму, організацію постачання кокаїну до США, незаконне володіння автоматичною зброєю та вибуховими пристроями, а також змову щодо їх використання проти Сполучених Штатів.