Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В США прошли протесты против военной операции Трампа в Венесуэле

Иллюстративное фото: флаг Венесуэлы (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В разных городах США прошли акции протеста против военной операции в Венесуэле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В разных городах США прошли акции протеста против военной операции президента США Дональда Трампа в Венесуэле и задержания Николаса Мадуро и его жены. Участники митингов заявляют о нежелании новой войны и выступают против возможного кровопролития из-за нефтяных интересов.

В Вашингтоне десятки людей собрались возле Белого дома с плакатами "Нет войне в Венесуэле", "Нет крови за нефть" и "Руки США прочь от Латинской Америки". Протестующие скандировали лозунги и держали венесуэльские флаги.

В Нью-Йорке акция состоялась на Таймс-сквер возле пункта набора в армию США. Участники выступали против военного вмешательства в Венесуэле и держали антивоенные плакаты.

Подобные протесты прошли и в Бостоне, где активисты скандировали лозунги против "войны за нефть" и призывали США не вмешиваться в дела Венесуэлы.

В Миннеаполисе люди вышли на акцию несмотря на низкую температуру воздуха. Протестующие держали флаги Венесуэлы и плакаты с призывами освободить Мадуро.

Участники протестов отмечают, что не поддерживают силовой сценарий и призывают власти США отказаться от эскалации конфликта.

 

Военная операция США в Венесуэле

Напомним, в ночь на 3 января Соединенные Штаты провели специальную операцию в Каракасе, столице Венесуэлы. К ней привлекли авиацию, Военно-морские силы США, беспилотники и агентурную сеть ЦРУ.

По официальной информации, погибших во время операции не было, несколько военных получили ранения, также поврежден один вертолет.

Впоследствии стало известно, что речь шла не о полномасштабном вторжении. Целью операции было задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вместе с ним американские силы также задержали его жену Силию Флорес.

Президент США Дональд Трамп обнародовал первое фото Мадуро после задержания - снимок был сделан на борту американского десантного корабля USS Iwo Jima.

В тот же день прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила Мадуро ряд обвинений. Ему инкриминируют заговор с целью наркотерроризма, организацию поставок кокаина в США, незаконное владение автоматическим оружием и взрывными устройствами, а также заговор по их использованию против Соединенных Штатов.

