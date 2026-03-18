Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

США провели успішне бомбардування ракетних об'єктів Ірану біля Ормузької протоки

02:59 18.03.2026 Ср
2 хв
Ормузьку протоку буде розблоковано?
aimg Едуард Ткач
Фото: об'єкти Ірану становили загрозу для міжнародного судноплавства в протоці (dvidshub.net)

Американські військові успішно атакували укріплені ракетні об'єкти Ірану вздовж узбережжя країни біля Ормузької протоки. Для ударів застосовувалися надважкі авіабомби блакитного проникнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.

Закритий, але не для всіх. Яким країнам вдалося домовитися з Іраном щодо Ормузької протоки

Згідно із заявою, атака сталася кілька годин тому і для її реалізації війська США "успішно застосували кілька 5000-фунтових боєприпасів, що глибоко проникають".

Метою американського обстрілу стали укріплені ракетні позиції "вздовж іранського узбережжя поблизу Ормузької протоки".

"Іранські протикорабельні крилаті ракети на цих позиціях становили загрозу для міжнародного судноплавства в протоці", - пояснили в командуванні.

Ормузька протока

Нагадаємо, що через військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану, Тегеран у відповідь фактично закрив Ормузьку протоку, через яку проходять поставки близько 20% світової нафти, що призвело до зростання її ціни.

З цієї причини президент США Дональд Трамп закликав Європу та інші країни допомогти розблокувати протоку. Однак отримав відмову, зокрема, від Франції та від Німеччини.

У відповідь Трамп назвав відмову союзників по НАТО "дуже дурною помилкою". Він стверджує, що не розглядає помсту за це, однак публічно заявив, що США потрібно переглянути членство своєї країни в альянсі.

Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІран