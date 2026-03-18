США провели успішне бомбардування ракетних об'єктів Ірану біля Ормузької протоки

Американські військові успішно атакували укріплені ракетні об'єкти Ірану вздовж узбережжя країни біля Ормузької протоки. Для ударів застосовувалися надважкі авіабомби блакитного проникнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.
Згідно із заявою, атака сталася кілька годин тому і для її реалізації війська США "успішно застосували кілька 5000-фунтових боєприпасів, що глибоко проникають".
Метою американського обстрілу стали укріплені ракетні позиції "вздовж іранського узбережжя поблизу Ормузької протоки".
"Іранські протикорабельні крилаті ракети на цих позиціях становили загрозу для міжнародного судноплавства в протоці", - пояснили в командуванні.
Нагадаємо, що через військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану, Тегеран у відповідь фактично закрив Ормузьку протоку, через яку проходять поставки близько 20% світової нафти, що призвело до зростання її ціни.
З цієї причини президент США Дональд Трамп закликав Європу та інші країни допомогти розблокувати протоку. Однак отримав відмову, зокрема, від Франції та від Німеччини.
У відповідь Трамп назвав відмову союзників по НАТО "дуже дурною помилкою". Він стверджує, що не розглядає помсту за це, однак публічно заявив, що США потрібно переглянути членство своєї країни в альянсі.