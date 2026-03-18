США провели успішне бомбардування ракетних об'єктів Ірану біля Ормузької протоки

Згідно із заявою, атака сталася кілька годин тому і для її реалізації війська США "успішно застосували кілька 5000-фунтових боєприпасів, що глибоко проникають".

Метою американського обстрілу стали укріплені ракетні позиції "вздовж іранського узбережжя поблизу Ормузької протоки".

"Іранські протикорабельні крилаті ракети на цих позиціях становили загрозу для міжнародного судноплавства в протоці", - пояснили в командуванні.