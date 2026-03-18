RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

США провели успешную бомбардировку ракетных объектов Ирана возле Ормузского пролива

02:59 18.03.2026 Ср
2 мин
Ормузский пролив будет разблокирован?
aimg Эдуард Ткач
Фото: объекты Ирана представляли угрозу для международного судоходства в проливе (dvidshub.net)

Американские военные успешно атаковали укрепленные ракетные объекты Ирана вдоль побережья страны возле Ормузского пролива. Для ударов применялись сверхтяжелые авиабомбы голубого проникновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

Читайте также: Закрыт, но не для всех. Каким странам удалось договориться с Ираном по Ормузскому проливу

Согласно заявлению, атака произошла несколько часов назад и для ее реализации войска США "успешно применили несколько 5000-фунтовых глубоко проникающих боеприпасов".

Целью американского обстрела стали укрепленные ракетные позиции "вдоль иранского побережья вблизи Ормузкого пролива".

"Иранские противокорабельные крылатые ракеты на этих позициях представляли угрозу для международного судоходства в проливе", - пояснили в командовании.

Ормузский пролив

Напомним, что по причине военной операции США и Израиля против Ирана, Тегеран в ответ мы фактически закрыл Ормузский пролив, через который проходят поставки около 20% мировой нефти, что привело к росту ее цены.

По этой причине президент США Дональд Трамп призвал Европу и другие страны помочь разблокировать пролив. Однако получил отказ, в частности, от Франции и от Германии.

В ответ Трамп назвал отказ союзников по НАТО "очень глупой ошибкой". Он утверждает, что не рассматривает месть за это, однако публично заявил, что США нужно пересмотреть членство своей страны а альянсе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
