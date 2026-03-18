ua en ru
Ср, 18 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США провели успішне бомбардування ракетних об'єктів Ірану біля Ормузької протоки

02:59 18.03.2026 Ср
2 хв
Ормузьку протоку буде розблоковано?
aimg Едуард Ткач
США провели успішне бомбардування ракетних об'єктів Ірану біля Ормузької протоки Фото: об'єкти Ірану становили загрозу для міжнародного судноплавства в протоці (dvidshub.net)

Американські військові успішно атакували укріплені ракетні об'єкти Ірану вздовж узбережжя країни біля Ормузької протоки. Для ударів застосовувалися надважкі авіабомби блакитного проникнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.

Згідно із заявою, атака сталася кілька годин тому і для її реалізації війська США "успішно застосували кілька 5000-фунтових боєприпасів, що глибоко проникають".

Метою американського обстрілу стали укріплені ракетні позиції "вздовж іранського узбережжя поблизу Ормузької протоки".

"Іранські протикорабельні крилаті ракети на цих позиціях становили загрозу для міжнародного судноплавства в протоці", - пояснили в командуванні.

Нагадаємо, що через військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану, Тегеран у відповідь фактично закрив Ормузьку протоку, через яку проходять поставки близько 20% світової нафти, що призвело до зростання її ціни.

З цієї причини президент США Дональд Трамп закликав Європу та інші країни допомогти розблокувати протоку. Однак отримав відмову, зокрема, від Франції та від Німеччини.

У відповідь Трамп назвав відмову союзників по НАТО "дуже дурною помилкою". Він стверджує, що не розглядає помсту за це, однак публічно заявив, що США потрібно переглянути членство своєї країни в альянсі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран
Новини
