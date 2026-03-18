США провели успешную бомбардировку ракетных объектов Ирана возле Ормузского пролива

02:59 18.03.2026 Ср
Ормузский пролив будет разблокирован?
aimg Эдуард Ткач
США провели успешную бомбардировку ракетных объектов Ирана возле Ормузского пролива Фото: объекты Ирана представляли угрозу для международного судоходства в проливе (dvidshub.net)

Американские военные успешно атаковали укрепленные ракетные объекты Ирана вдоль побережья страны возле Ормузского пролива. Для ударов применялись сверхтяжелые авиабомбы голубого проникновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

Согласно заявлению, атака произошла несколько часов назад и для ее реализации войска США "успешно применили несколько 5000-фунтовых глубоко проникающих боеприпасов".

Целью американского обстрела стали укрепленные ракетные позиции "вдоль иранского побережья вблизи Ормузкого пролива".

"Иранские противокорабельные крылатые ракеты на этих позициях представляли угрозу для международного судоходства в проливе", - пояснили в командовании.

США провели успешную бомбардировку ракетных объектов Ирана возле Ормузского пролива

Напомним, что по причине военной операции США и Израиля против Ирана, Тегеран в ответ мы фактически закрыл Ормузский пролив, через который проходят поставки около 20% мировой нефти, что привело к росту ее цены.

По этой причине президент США Дональд Трамп призвал Европу и другие страны помочь разблокировать пролив. Однако получил отказ, в частности, от Франции и от Германии.

В ответ Трамп назвал отказ союзников по НАТО "очень глупой ошибкой". Он утверждает, что не рассматривает месть за это, однако публично заявил, что США нужно пересмотреть членство своей страны а альянсе.

СМИ анонсируют миссию ЕС на "Дружбу" завтра: будут ли эксперты из Венгрии и Словакии
