США провели успешную бомбардировку ракетных объектов Ирана возле Ормузского пролива
Американские военные успешно атаковали укрепленные ракетные объекты Ирана вдоль побережья страны возле Ормузского пролива. Для ударов применялись сверхтяжелые авиабомбы голубого проникновения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.
Согласно заявлению, атака произошла несколько часов назад и для ее реализации войска США "успешно применили несколько 5000-фунтовых глубоко проникающих боеприпасов".
Целью американского обстрела стали укрепленные ракетные позиции "вдоль иранского побережья вблизи Ормузкого пролива".
"Иранские противокорабельные крылатые ракеты на этих позициях представляли угрозу для международного судоходства в проливе", - пояснили в командовании.
Ормузский пролив
Напомним, что по причине военной операции США и Израиля против Ирана, Тегеран в ответ мы фактически закрыл Ормузский пролив, через который проходят поставки около 20% мировой нефти, что привело к росту ее цены.
По этой причине президент США Дональд Трамп призвал Европу и другие страны помочь разблокировать пролив. Однако получил отказ, в частности, от Франции и от Германии.
В ответ Трамп назвал отказ союзников по НАТО "очень глупой ошибкой". Он утверждает, что не рассматривает месть за это, однако публично заявил, что США нужно пересмотреть членство своей страны а альянсе.