США провели успешную бомбардировку ракетных объектов Ирана возле Ормузского пролива

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

Согласно заявлению, атака произошла несколько часов назад и для ее реализации войска США "успешно применили несколько 5000-фунтовых глубоко проникающих боеприпасов".

Целью американского обстрела стали укрепленные ракетные позиции "вдоль иранского побережья вблизи Ормузкого пролива".

"Иранские противокорабельные крылатые ракеты на этих позициях представляли угрозу для международного судоходства в проливе", - пояснили в командовании.