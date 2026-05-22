Не только Украину. США просят еще две страны смягчить санкции против белорусских удобрений

США обратились к Украине, Польше и Литве с просьбой рассмотреть возможность ослабления санкций в отношении белорусских калийных удобрений. Речь идет о возобновлении транзита продукции через территорию этих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода"

По информации издания, в обращении Госдепартамента США говорится о заинтересованности американских компаний в закупке и транспортировке белорусских калийных удобрений после частичного смягчения санкций против "Беларуськалия".

Но при этом Вашингтон предлагает организовать логистику в обход Россия - через Литва, Польша или Украина. В нашем Министерстве иностранных дел уже подтвердили получение соответствующего письма от американской стороны.

В Литве и Польше официальных заявлений пока не делали. В то же время глава литовского МИД Кястутис Будрис ранее заявлял, что Вашингтон поднимал вопрос восстановления транзита белорусских товаров.

Почему санкции ввели против "Беларуськалия"

Санкции против белорусского производителя калийных удобрений ввели в 2021 году после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Тогда власти режима Александра Лукашенко задержали оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Но несмотря на частичное ослабление санкций со стороны США, Европейский Союз недавно продлил экономические ограничения против Беларуси еще на год.

Почему тема удобрений снова стала важной

Интерес к белорусским удобрениям снова вырос из-за проблем на мировом рынке после обострения ситуации на Ближнем Востоке и ограничений судоходства в Ормузском проливе. Сама же Беларусь обеспечивает около 15% мирового производства калийных удобрений, которые являются критически важными для выращивания зерновых культур.

До санкций белорусский калий преимущественно экспортировали через балтийские порты, однако после введения ограничений поставки переориентировали через российскую инфраструктуру.