США привлекут Беларусь к ответственности за закрытие границы с Украиной
Правительство США в дальнейшем будет привлекать Беларусь к ответственности за свои незаконные действия. В частности речь идет о закрытии границы с Украиной.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Reuters.
Высокопоставленный чиновник заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать белорусский народ и привлекать к ответственности режим Александра Лукашенко.
"Похоже, режим Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от своей кампании репрессий против своего народа", - сказал чиновник.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о решении Александра Лукашенко перекрыть границу Республики Беларусь с Украиной. При этом ГНСУ отрицает получение официального уведомления от белорусских органов относительно перекрытия границы. Также правоохранительный орган отрицает слова Лукашенко относительно нелегального вывоза оружия из Украины.