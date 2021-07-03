США привлекут Беларусь к ответственности за закрытие границы с Украиной

Правительство США в дальнейшем будет привлекать Беларусь к ответственности за свои незаконные действия. В частности речь идет о закрытии границы с Украиной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Высокопоставленный чиновник заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать белорусский народ и привлекать к ответственности режим Александра Лукашенко.

"Похоже, режим Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от своей кампании репрессий против своего народа", - сказал чиновник.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о решении Александра Лукашенко перекрыть границу Республики Беларусь с Украиной. При этом ГНСУ отрицает получение официального уведомления от белорусских органов относительно перекрытия границы. Также правоохранительный орган отрицает слова Лукашенко относительно нелегального вывоза оружия из Украины.