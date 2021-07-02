ГПСУ доложила о ситуации на границе с Беларусью после заявления Лукашенко

ГПСУ отрицает получение официального уведомления от белорусских органов по перекрытию границы. Также правоохранительный орган отрицает слова Лукашенка относительно нелегального вывоза оружия из Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ .

Согласно сообщению, пограничные наряды ГПСУ, которые работают на "зеленом участке" также не наблюдают изменений в организации охраны границы со стороны Белоруссии.

Стоит отметить, что Госпогранслужба Украины и Госпогранкомитет Беларуси регулярно прорабатывают совместные анализы угроз и отчеты. По итогам прошлого года, нелегальная транспортировка оружия с нашей территории через границу уменьшились в 6,9 раза.