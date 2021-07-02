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ГПСУ доложила о ситуации на границе с Беларусью после заявления Лукашенко

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Киев, Пятница 02 июля 2021 20:58
ГПСУ доложила о ситуации на границе с Беларусью после заявления Лукашенко Фото: ГПСУ доложила о ситуации на границе с Беларусью (фото facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

ГПСУ отрицает получение официального уведомления от белорусских органов по перекрытию границы. Также правоохранительный орган отрицает слова Лукашенка относительно нелегального вывоза оружия из Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Согласно сообщению, пограничные наряды ГПСУ, которые работают на "зеленом участке" также не наблюдают изменений в организации охраны границы со стороны Белоруссии.

Стоит отметить, что Госпогранслужба Украины и Госпогранкомитет Беларуси регулярно прорабатывают совместные анализы угроз и отчеты. По итогам прошлого года, нелегальная транспортировка оружия с нашей территории через границу уменьшились в 6,9 раза.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о решении Александра Лукашенко перекрыть границу Республики Беларусь с Украиной.

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