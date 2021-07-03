США притягнуть Білорусь до відповідальності за закриття кордону з Україною

Уряд США надалі буде притягати Білорусь до відповідальності за свої незаконні дії. Зокрема йдеться про закриття кордону з Україною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Reuters.

Високопоставлений чиновник заявив, що Вашингтон продовжить підтримувати білоруський народ і притягувати до відповідальності режим Олександра Лукашенка.

"Схоже, режим Лукашенко знову намагається відвернути увагу від своєї кампанії репресій проти свого народу", - сказав чиновник.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про рішення Олександра Лукашенка перекрити кордон Республіки Білорусь з Україною. При цьому ДПСУ заперечує отримання офіційного повідомлення від білоруських органів стосовно перекриття кордону. Також правоохоронний орган заперечує слова Лукашенка стосовно нелегального вивезення зброї з України.