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Беларусь закрывает границу с Украиной

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Пятница 02 июля 2021 18:33
Беларусь закрывает границу с Украиной Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Александр Лукашенко заявил, что граница Беларуси с Украиной будет полностью перекрыта. Такое поручение он дал белорусским пограничникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - заявил Лукашенко.

В Госпогранслужбе Украины в комментарии РБК-Украина заявили, что не получали информации от Беларуси о намерении закрыть границу с Украиной.

Напомним, Украина закрыла небо для белорусских самолетов. Запрет вступил в силу с 00:00 29 мая.

Беларусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

Как известно, с 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича 23 мая.

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Александр Лукашенко Беларусь граница с Украиной
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