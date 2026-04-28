У США пригрозили санкціями за співпрацю з авіакомпаніями Ірану
Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон може ввести санкції проти підприємств країн, які співпрацюють з іранськими авіакомпаніями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Бессента в соцмережі Х і агентство Reuters.
"Ведення бізнесу з іранськими авіакомпаніями, які перебувають під санкціями, пов'язане з ризиком потрапляння під санкції США", - написав міністр, назвавши це попередження частиною кампанії з економічного тиску на Тегеран у рамках війни проти Ірану.
Він наголосив, що уряди іноземних держав мають вжити всіх заходів для того, щоб компанії в їхніх юрисдикціях не надавали послуги літакам іранських авіакомпаній, включно з постачанням авіапального, харчуванням, зборами за посадку і технічним обслуговуванням.
"В умовах "Економічної люті" Мінфін США чинитиме максимальний тиск на Іран і без вагань вживатиме заходів проти будь-яких третіх осіб, які сприяють або ведуть бізнес з іранськими організаціями", - наголосив Бессент.
Його заява прозвучала після того, як на вихідних іранські держЗМІ повідомили, що Іран відновив комерційні рейси з міжнародного аеропорту Тегерана вперше з початку війни.
Зокрема, йшлося про заплановані рейсові до Стамбула, столиці Оману Маскат, саудівського міста Медіна, а також до Іраку та Катару.
Зазначимо, що Бессент зробив у Х ще низку заяв. В одному з постів він написав, що нафтопромисловість Ірану занепадає, і незабаром очікується дефіцит бензину.
"У той час як ті лідери КСІР, що залишилися живими, застрягли, немов щури, що тонуть у каналізаційній трубі, іранська нафтова промисловість починає зупиняти видобуток через американську блокаду. Видобуток нафти скоро впаде. В Ірані очікується дефіцит бензину", - заявив він.
Санкції тиснуть на Іран і не тільки
Нагадаємо, що у вихідні 25-26 квітня між США та Іраном мали відбутися переговори, які за підсумком були зірвані.
Однак перед цим США ввести санкції проти китайського нафтопереробного заводу Hengli Petrochemical Refinery, а також десятків судноплавних компаній і танкерів, які транспортують іранську нафту.
До слова, Скотт Бессент днями сказав, що США остаточно перекривають "кисень" російському та іранському нафтовому експорту. За його словами, Вашингтон більше не буде йти на поступки агресорам заради стабілізації світових цін.
Також ми писали, у неділю президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану залишилося близько трьох днів до моменту, як нафтова інфраструктура країни вибухне. Причиною тому є американська блокада Ормузької протоки, яка не дає Ірану експортувати нафту, через що резервуари країни вже майже заповнені.