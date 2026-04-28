ua en ru
Вт, 28 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У США пригрозили санкціями за співпрацю з авіакомпаніями Ірану

03:57 28.04.2026 Вт
3 хв
Що стало приводом для заяви Мінфіну США?
aimg Едуард Ткач
У США пригрозили санкціями за співпрацю з авіакомпаніями Ірану Фото: Скотт Бессент (Getty Images)

Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон може ввести санкції проти підприємств країн, які співпрацюють з іранськими авіакомпаніями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Бессента в соцмережі Х і агентство Reuters.

Читайте також: У Трампа готують "покарання" для країн, які не допомогли у війні проти Ірану, - Reuters

"Ведення бізнесу з іранськими авіакомпаніями, які перебувають під санкціями, пов'язане з ризиком потрапляння під санкції США", - написав міністр, назвавши це попередження частиною кампанії з економічного тиску на Тегеран у рамках війни проти Ірану.

Він наголосив, що уряди іноземних держав мають вжити всіх заходів для того, щоб компанії в їхніх юрисдикціях не надавали послуги літакам іранських авіакомпаній, включно з постачанням авіапального, харчуванням, зборами за посадку і технічним обслуговуванням.

"В умовах "Економічної люті" Мінфін США чинитиме максимальний тиск на Іран і без вагань вживатиме заходів проти будь-яких третіх осіб, які сприяють або ведуть бізнес з іранськими організаціями", - наголосив Бессент.

Його заява прозвучала після того, як на вихідних іранські держЗМІ повідомили, що Іран відновив комерційні рейси з міжнародного аеропорту Тегерана вперше з початку війни.

Зокрема, йшлося про заплановані рейсові до Стамбула, столиці Оману Маскат, саудівського міста Медіна, а також до Іраку та Катару.

Зазначимо, що Бессент зробив у Х ще низку заяв. В одному з постів він написав, що нафтопромисловість Ірану занепадає, і незабаром очікується дефіцит бензину.

"У той час як ті лідери КСІР, що залишилися живими, застрягли, немов щури, що тонуть у каналізаційній трубі, іранська нафтова промисловість починає зупиняти видобуток через американську блокаду. Видобуток нафти скоро впаде. В Ірані очікується дефіцит бензину", - заявив він.

Санкції тиснуть на Іран і не тільки

Нагадаємо, що у вихідні 25-26 квітня між США та Іраном мали відбутися переговори, які за підсумком були зірвані.

Однак перед цим США ввести санкції проти китайського нафтопереробного заводу Hengli Petrochemical Refinery, а також десятків судноплавних компаній і танкерів, які транспортують іранську нафту.

До слова, Скотт Бессент днями сказав, що США остаточно перекривають "кисень" російському та іранському нафтовому експорту. За його словами, Вашингтон більше не буде йти на поступки агресорам заради стабілізації світових цін.

Також ми писали, у неділю президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану залишилося близько трьох днів до моменту, як нафтова інфраструктура країни вибухне. Причиною тому є американська блокада Ормузької протоки, яка не дає Ірану експортувати нафту, через що резервуари країни вже майже заповнені.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Скотт Бессент
