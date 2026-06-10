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Ракети "Фламінго" вдарили по воєнному заводу у Чебоксарах (відео)

11:53 10.06.2026 Ср
2 хв
Завод виробляє деталі для дронів і ракет
aimg Тетяна Степанова
Ракети "Фламінго" вдарили по воєнному заводу у Чебоксарах (відео) Фото: Ракети "Фламінго" вдарили по воєнному заводу у Чебоксарах (Getty Images)
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Сили оборони України вночі 10 червня вдарили ракетами "Фламінго" по воєнному заводу "ВНІІР-Прогрес" у російських Чебоксарах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Продовжуємо застосовувати українські далекобійні санкції проти російських воєнних об’єктів і нафтової галузі. Зокрема, цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Дякую ЗСУ за влучність!", - повідомив Зеленський.

Також цієї ночі українські дрони уразили нафтопереробний завод "Куйбишевський" у Самарському регіоні. Відстань від лінії фронту - понад 900 кілометрів.

Окрім того, СБУ уразила два об'єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні за 700 кілометрів від кордону.

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Президент також показав кадри успішних ударів Сил оборони.

Атака на Чебоксари

Нагадаємо, під ранок в середу, 10 червня, в російських Чебоксарах щонайменше двічі прогриміли вибухи. Після ракетного обстрілу в районі одного з виробництв виникли стовпи диму.

Приблизно о 6 ранку в республіці Чувашії було оголошено ракетну небезпеку. Відразу після цього місцеві пабліки почали писати про вибухи в Чебоксарах.

Пізніше місцева влада підтвердила ракетну атаку.

Згідно з публікаціями OSINT-каналів, під атаку невідомих ракет потрапив завод "ВНДІР-Прогрес". Відомо, що це підприємство займається виробництвом супутникових ГНСС-приймачів і антен для систем Glonass, GPS і Galileo, модулів типу "Комета", які застосовуються в дронах-камікадзе "Шахед", ракетах "Іскандер-М" і "Калібр".

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Ракети "Фламінго" вдарили по воєнному заводу у Чебоксарах (відео)
Ракети "Фламінго" вдарили по воєнному заводу у Чебоксарах (відео)
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