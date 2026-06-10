Ракети "Фламінго" вдарили по воєнному заводу у Чебоксарах (відео)

Сили оборони України вночі 10 червня вдарили ракетами "Фламінго" по воєнному заводу "ВНІІР-Прогрес" у російських Чебоксарах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Продовжуємо застосовувати українські далекобійні санкції проти російських воєнних об’єктів і нафтової галузі. Зокрема, цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Дякую ЗСУ за влучність!", - повідомив Зеленський.

Також цієї ночі українські дрони уразили нафтопереробний завод "Куйбишевський" у Самарському регіоні. Відстань від лінії фронту - понад 900 кілометрів.

Окрім того, СБУ уразила два об'єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні за 700 кілометрів від кордону.

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Президент також показав кадри успішних ударів Сил оборони.