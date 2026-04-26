"Залишилося приблизно три дні": Трамп попередив про вибух нафтової інфраструктури Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану залишилося близько трьох днів до того моменту, як нафтова інфраструктура країни вибухне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News .

За словами Трампа, блокада Ормузької протоки військами США виявилася "неймовірно ефективною". Вона призвела до того, що Іран більше не отримує грошей.

Крім того, через нафтову систему Ірану проходять величезні потоки нафти, але через блокаду Тегеран позбавлений танкерів, а резервуари вже майже заповнені. Це своєю чергою призведе до вибуху системи.

"Тоді відбувається внутрішній вибух цієї системи - і механічно, і в надрах землі. Відбувається щось, через що вона просто вибухає. Кажуть, у них залишилося приблизно три дні до цього моменту. І коли це станеться, відновити систему в колишньому вигляді буде неможливо. Навіть якщо її відновлять, це буде максимум близько 50% від нинішнього рівня", - стверджує Трамп.

Зазначимо, що лідер США зробив ще низку заяв щодо Ірану та переговорів. Зокрема:

США знищили іранський флот, авіацію, ППО і лідерів країни. Заводи, зокрема з виробництва ракет - пошкоджені на 75%, а з виробництва дронів - на 80-82%.