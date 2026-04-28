В США пригрозили санкциями за сотрудничество с авиакомпаниями Ирана

03:57 28.04.2026 Вт
Что стало поводом для заявления Минфина США?
aimg Эдуард Ткач
В США пригрозили санкциями за сотрудничество с авиакомпаниями Ирана Фото: Скотт Бессент (Getty Images)

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может ввести санкции против предприятий стран, которые сотрудничают с иранскими авиакомпаниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Бессента в соцсети Х и агентство Reuters.

"Ведение бизнеса с иранскими авиакомпаниями, которые находятся под санкциями, сопряжено с риском попадания под санкции США", - написал министр, назвав это предупреждение частью кампании по экономическому давлению на Тегеран в рамках войны против Ирана.

Он подчеркнул, что правительства иностранных государств должны предпринять все действия для того, чтобы компании в их юрисдикциях не предоставляли услуги самолетам иранских авиакомпаний, включая поставку авиатоплива, питания, сборы за посадку и техническое обслуживание.

"В условиях "Экономической ярости" Минфин США окажет максимальное давление на Иран и без колебаний примет меры против любых третьих лиц, которые содействуют или ведут бизнес с иранскими организациями", - подчеркнул Бессент.

Его заявление прозвучало после того, как на выходных иранские госСМИ сообщили, что Иран возобновил коммерческие рейсы из международного аэропорта Тегерана впервые с начала войны.

В частности, речь шла о запланированных рейсовых в Стамбул, столицу Омана Маскат, саудовский город Медину, а также в Ирак и Катар.

Отметим, что Бессент сделал в Х еще ряд заявлений. В одном из постов он написал, что нефтепромышленность Ирана приходит в упадок, и вскоре ожидается дефицит бензина.

"В то время как оставшиеся в живых лидеры КСИР застряли, словно тонущие крысы в канализационной трубе, иранская нефтяная промышленность начинает останавливать добычу из-за американской блокады. Добыча нефти скоро рухнет. В Иране ожидается дефицит бензина", - заявил он.

Санкции давят на Иран и не только

Напомним, что в выходные 25-26 апреля между США и Ираном должны были пройти переговоры, которые по итогу были сорваны.

Однако перед этим США ввести санкции против китайского нефтеперерабатывающего завода Hengli Petrochemical Refinery, а также десятков судоходных компаний и танкеров, которые транспортируют иранскую нефть.

К слову, Скотт Бессент на днях сказал, что США окончательно перекрывают "кислород" российскому и иранскому нефтяному экспорту. По его словам, Вашингтон больше не будет идти на уступки агрессорам ради стабилизации мировых цен.

Также мы писали, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось около трех дней до момента, как нефтяная инфраструктура страны взорвется. Причиной тому являются американская блокада Ормузского пролива, которая не дает Ирану экспортировать нефть, из-за чего резервуары страны уже почти заполнены.

Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
