В США пригрозили санкциями за сотрудничество с авиакомпаниями Ирана

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может ввести санкции против предприятий стран, которые сотрудничают с иранскими авиакомпаниями.

"Ведение бизнеса с иранскими авиакомпаниями, которые находятся под санкциями, сопряжено с риском попадания под санкции США", - написал министр, назвав это предупреждение частью кампании по экономическому давлению на Тегеран в рамках войны против Ирана.

Он подчеркнул, что правительства иностранных государств должны предпринять все действия для того, чтобы компании в их юрисдикциях не предоставляли услуги самолетам иранских авиакомпаний, включая поставку авиатоплива, питания, сборы за посадку и техническое обслуживание.

"В условиях "Экономической ярости" Минфин США окажет максимальное давление на Иран и без колебаний примет меры против любых третьих лиц, которые содействуют или ведут бизнес с иранскими организациями", - подчеркнул Бессент.

Его заявление прозвучало после того, как на выходных иранские госСМИ сообщили, что Иран возобновил коммерческие рейсы из международного аэропорта Тегерана впервые с начала войны.

В частности, речь шла о запланированных рейсовых в Стамбул, столицу Омана Маскат, саудовский город Медину, а также в Ирак и Катар.

Отметим, что Бессент сделал в Х еще ряд заявлений. В одном из постов он написал, что нефтепромышленность Ирана приходит в упадок, и вскоре ожидается дефицит бензина.

"В то время как оставшиеся в живых лидеры КСИР застряли, словно тонущие крысы в канализационной трубе, иранская нефтяная промышленность начинает останавливать добычу из-за американской блокады. Добыча нефти скоро рухнет. В Иране ожидается дефицит бензина", - заявил он.