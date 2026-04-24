Перед переговорами з Іраном США "вдарили" санкціями по Китаю
Сполучені Штати запровадили санкції проти китайського нафтопереробного заводу, а також десятків судноплавних компаній і танкерів, які транспортують іранську нафту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Кого саме засанкціонували
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) повідомило в п'ятницю, що запровадило обмеження проти Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co. - одного з китайських НПЗ, який відомство назвало "одним із найцінніших покупців" Тегерана.
Крім того, санкції запроваджено проти близько 40 судноплавних компаній і танкерів, залучених до транспортування іранської нафти в межах "тіньового флоту".
"Міністерство фінансів продовжуватиме перекривати мережу суден, посередників і покупців, на які Іран покладається для транспортування своєї нафти на світові ринки", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
Контекст: війна в Ірані та блокада
Санкції запроваджені на тлі того, як США встановили морську блокаду проти суден, пов’язаних з Іраном, в Ормузькій протоці. Мета - перекрити надходження іранських нафтових доходів після того, як Тегеран закрив протоку у відповідь на війну, розв'язану США та Ізраїлем.
Переговори в Пакистані
Ці обмеження оголошено того ж дня, коли Білий дім повідомив, що спеціальний посланник США Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер вирушають до Пакистану на вихідні для переговорів з іранськими посадовцями.
Раніше цього тижня Дональд Трамп заявив CNBC, що США перехопили човен із "подарунком" з Китаю, завуальовано натякнувши на можливе постачання зброї Тегерану.
Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє продаж, доставку та розвантаження російської нафти та нафтопродуктів, завантажених на судна до 17 квітня 2026 року. Дозвіл діє до 16 травня.
Подібний крок Вашингтон уже робив у березні, намагаючись стабілізувати ціни на нафту, що різко злетіли через війну в Ірані та блокаду Ормузької протоки.
Водночас 15 квітня глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон не має наміру продовжувати пом’якшення санкцій на російську нафту для країни-агресора. Міністр енергетики США Кріс Райт також висловлював сумнів, що дозвіл на купівлю підсанкційної російської нафти буде продовжено.