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США предупреждают о пандемии коронавируса

Новости » Происшествия     26.02.2020 - 13:45
США предупреждают о пандемии коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

В США призвали бороться с коронавирусом

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний предупреждают о возможности пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Также глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд отметил, что это быстро нарастающая эпидемия в разных местах.

"Это быстро нарастающая эпидемия в разных местах, и мы должны очень быстро бороться с ней, чтобы предотвратить пандемию", - отметил он.

Соединенные Штаты сообщили о 57 случаях заражения этим вирусом.

Добавим, мэр Сан-Франциско Лондон Брид уже объявил чрезвычайное положение в городе в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Отметим, по словам министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара, разработка вакцины от нового коронавируса будет завершена в Соединенных Штатах через год.

РБК-Украина писало, что в США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредили американцев о необходимости начать подготовку к распространению коронавируса на территории Америки.

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