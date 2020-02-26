США предупреждают о пандемии коронавируса

В США призвали бороться с коронавирусом
Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний предупреждают о возможности пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Также глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд отметил, что это быстро нарастающая эпидемия в разных местах.
"Это быстро нарастающая эпидемия в разных местах, и мы должны очень быстро бороться с ней, чтобы предотвратить пандемию", - отметил он.
Соединенные Штаты сообщили о 57 случаях заражения этим вирусом.
Добавим, мэр Сан-Франциско Лондон Брид уже объявил чрезвычайное положение в городе в связи со вспышкой коронавируса в мире.
Отметим, по словам министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара, разработка вакцины от нового коронавируса будет завершена в Соединенных Штатах через год.
РБК-Украина писало, что в США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредили американцев о необходимости начать подготовку к распространению коронавируса на территории Америки.