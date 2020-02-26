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В ВОЗ заявили о неготовности мира к распространению коронавируса

Новости » Происшествия     26.02.2020 - 08:17
В ВОЗ заявили о неготовности мира к распространению коронавируса
Иллюстративное фото (who.int)

В ВООЗ отметили, что у некоторых стран нет такой системы эпиднадзора за болезнями, как в Китае

Китай делает достаточно для борьбы с распространением нового коронавируса, однако другие страны не готовы сдержать возможную вспышку. Об этом заявил глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд, передает Business Insider.

Эйлворд отметил, что страны должны предотвратить возможную пандемию. Но у некоторых из них нет такой системы эпиднадзора за болезнями, как в Китае, пострадавшем от вспышки атипичной пневмонии в 2002 - 2003 годах.

"Сотни людей в Китае не заразились COVID-19 из-за этого агрессивного ответа", - отметил он.

Напомним, по состоянию на утро, 26 февраля, количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в Китае выросло до 2715 человек.

Как писало РБК-Украина, по словам министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара, разработка вакцины от нового коронавируса будет завершена в Соединенных Штатах через год.

Напомним, в США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредили американцев о необходимости начать подготовку к распространению коронавируса на территории Америки.

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