Вспышка коронавируса в мире: в США объявили чрезвычайное положение

На данный момент в США было подтверждено 57 случаев заболевания

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявил чрезвычайное положение в городе в связи со вспышкой коронавируса в мире. Об этом сообщает The Hill.

Мэр отметил, что несмотря на то, что в городе не было подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом, необходимо "усилить готовность".

"Мы видим, что вирус распространяется в новых частях мира каждый день, и мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы защитить жителей Сан-Франциско от вреда", - цитирует его издание.

На данный момент в США было подтверждено 57 случаев заболевания, среди них 40 - пассажиры, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Йокогаме.

Напомним, глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд заявил, что Китай делает достаточно для борьбы с распространением нового коронавируса, однако другие страны не готовы сдержать возможную вспышку.

Также по словам министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара, разработка вакцины от нового коронавируса будет завершена в Соединенных Штатах через год.