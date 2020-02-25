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Граждан Америки призвали быть готовыми к распространению коронавируса

Новости » В мире     25.02.2020 - 22:30
Граждан Америки призвали быть готовыми к распространению коронавируса
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Опасения вызваны увеличением количества заражений коронавирусом за пределами Китая

В США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредили американцев о необходимости начать подготовку к распространению коронавируса на территории Америки. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что опасения в США вызваны увеличением количества заражений коронавирусом за пределами Китая.

"Данные за прошедшую неделю о распространении в других странах повысили наш уровень озабоченности и ожидания возможного распространения вируса здесь", - сказала глава отдела респираторных заболеваний CDC Нэнси Мессонье.

При этом министр здравоохранения США Алекс Азар призвал Сенат одобрить финансирование в размере 2,5 млрд долларов на борьбу со вспышкой коронавируса.

Отметим, со спадом вспышки инфекции в Китае, новые случаи заболевания начали фиксировать в Европе и на Ближнем Востоке. Так, за последние несколько дней резко возросло количество зараженных коронавирусом в Италии, Иране и Южной Корее.

Напомним, по состоянию на утро, 25 февраля, в мире зафиксировано 80 150 случаев инфицирования новым типом коронавируса COVID-19. Известно о 2699 смертях от вируса.

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