США попереджають про пандемію коронавірусу

У США закликали боротися з коронавірусом
Американські Центри з контролю і профілактики захворювань попереджають про можливість пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.
Також голова міжнародної групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в Китаї Брюс Ейлворд зазначив, що це швидко наростаюча епідемія в різних місцях.
"Це швидко наростаюча епідемія в різних місцях, і ми повинні дуже швидко боротися з нею, щоб запобігти пандемію", - зазначив він.
Сполучені Штати повідомили про 57 випадків зараження цим вірусом.
Додамо, мер Сан-Франциско Лондон Брід вже оголосив надзвичайний стан в місті у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі.
Відзначимо, за словами міністра охорони здоров'я і соціальних служб США Алекса Азара, розробка вакцини від нового коронавірусу буде завершена в Сполучених Штатах через рік.
РБК-Україна писало, що в США Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) попередили американців про необхідність розпочати підготовку до поширення коронавірусу на території Америки.