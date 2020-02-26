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США попереджають про пандемію коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     26.02.2020 - 13:45
США попереджають про пандемію коронавірусу
Іллюстративне фото (freepik)

У США закликали боротися з коронавірусом

Американські Центри з контролю і профілактики захворювань попереджають про можливість пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Також голова міжнародної групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в Китаї Брюс Ейлворд зазначив, що це швидко наростаюча епідемія в різних місцях.

"Це швидко наростаюча епідемія в різних місцях, і ми повинні дуже швидко боротися з нею, щоб запобігти пандемію", - зазначив він.

Сполучені Штати повідомили про 57 випадків зараження цим вірусом.

Додамо, мер Сан-Франциско Лондон Брід вже оголосив надзвичайний стан в місті у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі.

Відзначимо, за словами міністра охорони здоров'я і соціальних служб США Алекса Азара, розробка вакцини від нового коронавірусу буде завершена в Сполучених Штатах через рік.

РБК-Україна писало, що в США Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) попередили американців про необхідність розпочати підготовку до поширення коронавірусу на території Америки.

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