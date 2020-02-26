В США назвали срок готовности вакцины от коронавируса

Иллюстративное фото (who.int)

На разработки вакцин предлагается направить 1 млрд долларов

Разработка вакцины от нового коронавируса будет завершена в Соединенных Штатах Америки через год. Об этом на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США заявил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, сообщает CNBC.

Американские политики обсуждали на слушаниях дополнительный бюджетный запрос в размере 2,5 млрд долларов на борьбу новым коронавирусом, направленный на Капитолийский холм администрацией США.

Как пояснил Азар, медики хотят испытать множество вакцин.

"Хотя непосредственный риск распространения коронавируса в США остается низким, в настоящее время в ряде стран, в том числе за пределами Азии, заболевание распространяется, что вызывает глубокую обеспокоенность", - сказал он и добавил, что особую тревогу вызывают вспышки инфекции в Иране и Италии.

По словам Азара, на разработки предлагается направить 1 млрд долларов, который запрошен дополнительно.

Отметим, что на данный момент в Соединенных Штатах зафиксированы 14 случаев коронавируса. Кроме того, 39 американских граждан были эвакуированы из-за границы и помещены в карантин.

Напомним, в США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредили американцев о необходимости начать подготовку к распространению коронавируса на территории Америки.

По состоянию на утро, 25 февраля, в мире зафиксировано 80 150 случаев инфицирования новым типом коронавируса COVID-19. Известно о 2699 смертях от вируса.