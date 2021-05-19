США предотвратили наземное вторжение Израиля в Сектор Газа, - Politico

Администрация президента США Джо Байдена оказывает закулисное давление на Израиль для урегулирований конфликта с палестинскими боевиками в Секторе Газа . Действия Вашингтона помогли предотвратить наземное вторжение Армии Израиля.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники .

"Американские официальные лица в частном порядке призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его помощников свернуть операции его страны против Сектора Газа, которые включали авиаудары", - сообщает издание.

Напомним, в ночь с 13 на 14 мая наземные войска Израиля стали наносить удары по Сектору Газа.

Как позже объяснили в Армии обороны Израиля, речь идет об обстрелах из наземной артиллерии, физически наземные силы на территорию Газы не заходили.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Израиль не запрашивал военной помощи США.

Напомним, 18 мая Нетаньяху заявил, что Израиль будет жестко отвечать на каждую выпущенную ракету из Сектора Газа. Военная операция по нанесению ударов по инфраструктуре радикальных группировок будет продолжаться еще несколько дней. Хотя ранее он говорил, что операция будет продолжаться "столько, сколько это будет необходимо".