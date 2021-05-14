Наземные войска Израиля не входили в Сектор Газа, - ЦАХАЛ

Наземные войска Израиля пока не входили в Сектор Газа . При этом они наносили удары по целям внутри анклава.

По его словам, сейчас на территории Палестины израильских военных нет. При этом в Армии обороны Израиля отметили, что готовы начать наземную операцию.

Напомним, эскалация военного конфликта между Израилем и палестинскими группировками продолжаются третьи сутки, число погибших уже приближается к 100. За этом время по территории Израиля выпустили около 2 тысяч ракет из Сектора Газа и Западного берега Иордана. В ответ Израиль также наносит ракетные удары и применяет Военно-воздушные силы.