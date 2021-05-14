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Наземные войска Израиля не входили в Сектор Газа, - ЦАХАЛ

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Израиль, Пятница 14 мая 2021 08:37
Наземные войска Израиля не входили в Сектор Газа, - ЦАХАЛ Фото: израильские наземные силы вели огонь по объектам ХАМАС, но в Сектор Газа не входили (facebook.com/tzahalonline)
Автор: Игорь Литвиненко

Наземные войска Израиля пока не входили в Сектор Газа. При этом они наносили удары по целям внутри анклава.

Об этом сообщает пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, передает Anadolu.

По его словам, сейчас на территории Палестины израильских военных нет. При этом в Армии обороны Израиля отметили, что готовы начать наземную операцию.

Напомним, эскалация военного конфликта между Израилем и палестинскими группировками продолжаются третьи сутки, число погибших уже приближается к 100. За этом время по территории Израиля выпустили около 2 тысяч ракет из Сектора Газа и Западного берега Иордана. В ответ Израиль также наносит ракетные удары и применяет Военно-воздушные силы.

В ночь на 14 мая наземные войска Израиля стали наносить удары по Сектору Газа.

Как писало РБК-Украина, США предлагают провести заседание Совета безопасности ООН по Израилю и Палестине на следующей неделе.

Отметим, на фоне военного конфликта в ряде городов Израиля вспыхнули беспорядки. Группы арабских граждан Израиля нападали на евреев. В свою очередь евреи, придерживающиеся праворадикальных позиций, нападали на улицах на арабов, громили их магазины.

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