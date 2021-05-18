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Нетаньхяу пообещал жесткий ответ на каждую выпущенную ракету по Израилю

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Иерусалим, Вторник 18 мая 2021 17:07
Нетаньхяу пообещал жесткий ответ на каждую выпущенную ракету по Израилю Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Израиль будет жестко отвечать на каждую выпущенную ракету из Сектора Газа. Военная операция по нанесению ударов по инфраструктуре радикальных группировок будет продолжаться еще несколько дней.

Об этом в ходе встречи с мэрами израильских городов заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

"Операция продолжится еще несколько дней. Если после ее завершения ракетные пуски продолжатся, то мы будем реагировать очень жестко", - сказал Нетаньяху

Эскалация военного конфликта между Израилем и палестинскими группировками продолжаются четвертные сутки, число погибших уже приближается к 100. За этом время по территории Израиля выпустили около 2 000 ракет из Сектора Газа и Западного берега Иордана. В ответ Израиль также наносит ракетные удары и применяет Военно-воздушные силы. Вчера палестинский ХАМАС выпустил еще несколько сотен ракет и попытался атаковать аэропорт возле Эйлата.

На этом фоне в ряде городов Израиля вспыхнули беспорядки. Группы арабских граждан Израиля нападали на евреев. В свою очередь евреи, придерживающиеся праворадикальных позиций, нападали на улицах на арабов, громили их магазины. Для пресечения беспорядков в населенных пунктах был введен комендантский час.

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