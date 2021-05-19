В Пентагоне заявили, что Израиль не запрашивал военной помощи США
Израиль не запрашивал у США дополнительной военной помощи для проведения операций против палестинских группировок. В то же время, США поддерживают право Израиля защищать себя и своих граждан.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге.
Он подчеркнул, что у США и Израиля "крепкие двусторонние военные отношения" и они не претерпели каких-либо изменений.
"Если вы спрашиваете меня, запрашивали ли они какую-либо дополнительную конкретную поддержку для проведения этих операций, то ответ - нет", - отметил Кирби.
Он добавил, что США видят жертвы с обеих сторон и число этих жертв продолжает расти.
Эскалация военного конфликта между Израилем и палестинскими группировками началась 10 мая. Число погибших уже приближается к 100. За этом время по территории Израиля выпустили более 2 000 ракет из Сектора Газа и Западного берега Иордана. В ответ Израиль также наносит ракетные удары и применяет Военно-воздушные силы. Вчера палестинский ХАМАС выпустил еще несколько сотен ракет и попытался атаковать аэропорт возле Эйлата.