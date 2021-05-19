Девятидневная бомбардировка Израилем Газы отбросила ХАМАС на много лет назад, - Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что девятидневная бомбардировка Газы "отбросила ХАМАС на много лет назад". Военная операция Израиля, по его словам, продолжится, "пока не восстановится спокойствие всех израильских граждан".
Об этом пишет ВВС.
Нетаньяху отметил, что ХАМАС получила "неожиданные удары", и они "продолжатся столько, сколько потребуется".
По оценкам Израиля, в начале конфликта ХАМАС и "Исламский джихад", две основные группировки в секторе Газа, имели в арсенале около 12 тысяч ракет или минометов. По состоянию на 15:00 по Гринвичу во вторник боевики выпустили около 3,3 тысяч ракет по Израилю, из которых от 450 до 500 не достигли цели, что привело к жертвам в Газе.
По данным министерства здравоохранения, в Газе убито не менее 215 человек, в том числе почти 100 женщин и детей. В Израиле погибли 12 человек, в том числе двое детей. Во вторник Израиль заявил, что среди убитых в Газе было не менее 150 боевиков. ХАМАС не приводит данных о потерях боевиков.
Напомним, 18 мая Нетаньяху заявил, что Израиль будет жестко отвечать на каждую выпущенную ракету из Сектора Газа. Военная операция по нанесению ударов по инфраструктуре радикальных группировок будет продолжаться еще несколько дней.
Ранее Египет предложил Израилю и ХАМАС заключить соглашение о перемирии. Планируется, что оно должно вступить в силу с четверга, 20 мая.