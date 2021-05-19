Девятидневная бомбардировка Израилем Газы отбросила ХАМАС на много лет назад, - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что девятидневная бомбардировка Газы "отбросила ХАМАС на много лет назад". Военная операция Израиля , по его словам, продолжится, "пока не восстановится спокойствие всех израильских граждан".

Нетаньяху отметил, что ХАМАС получила "неожиданные удары", и они "продолжатся столько, сколько потребуется".

По оценкам Израиля, в начале конфликта ХАМАС и "Исламский джихад", две основные группировки в секторе Газа, имели в арсенале около 12 тысяч ракет или минометов. По состоянию на 15:00 по Гринвичу во вторник боевики выпустили около 3,3 тысяч ракет по Израилю, из которых от 450 до 500 не достигли цели, что привело к жертвам в Газе.

По данным министерства здравоохранения, в Газе убито не менее 215 человек, в том числе почти 100 женщин и детей. В Израиле погибли 12 человек, в том числе двое детей. Во вторник Израиль заявил, что среди убитых в Газе было не менее 150 боевиков. ХАМАС не приводит данных о потерях боевиков.