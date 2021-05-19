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США запобігли наземному вторгненню Ізраїлю в Сектор Газа, - Politico

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Сектор Газа, Середа 19 травня 2021 11:43
США запобігли наземному вторгненню Ізраїлю в Сектор Газа, - Politico Фото: адміністрація президента США Джо Байдена намагається врегулювати конфлікт в Секторі Газа (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Адміністрація президента США Джо Байдена надає закулісний тиск на Ізраїль для врегулювань конфлікту з палестинськими бойовиками в Секторі Газа. Дії Вашингтона допомогли запобігти наземному вторгненню Армії Ізраїлю.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

"Американські офіційні особи в приватному порядку закликали прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і його помічників згорнути операції його країни проти Сектора Газа, які включали авіаудари", - повідомляє видання.

Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 травня наземні війська Ізраїлю стали наносити удари по Сектору Газа.

Як пізніше пояснили в Армії оборони Ізраїлю, йдеться про обстріл з наземної артилерії, фізично наземні сили на територію Гази не заходили.

Раніше в Пентагоні повідомили, що Ізраїль не запитував військової допомоги США.

Нагадаємо, 18 травня Нетаньяху заявив, що Ізраїль буде жорстко відповідати на кожну випущену ракету з Сектора Газа. Військова операція з нанесення ударів по інфраструктурі радикальних угруповань триватиме ще кілька днів. Хоча раніше він говорив, що операція триватиме "стільки, скільки це буде необхідно".

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