США предостерегли Россию от эскалаций в войне против Украины, - CNN

Посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Госдеп, чтобы предостеречь от любых эскалаций в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В частности, они включали призыв к России о прекращении всех военных операций на ядерных объектах Украины или вблизи них и возвращении Украине полного контроля над Запорожской АЭС.

Представитель Госдепа отметил, что такие предостережения США высказали Антонову еще на прошлой неделе.

Как сообщалось ранее, украинцев предупреждали о возможных ракетных обстрелах со стороны России на День Независимости.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что на этой неделе оккупанты могут прибегать к особо жестоким атакам и провокациям.

Кроме того, полиция усиливает патрулирование на 23-24 августа.

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