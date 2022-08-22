Полиция усиливает патрулирование на 23-24 августа: что рекомендуют гражданам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национальной полиции Украины.

Начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев рассказал о возможных попытках дестабилизации ситуации в ближайшие дни.

"Национальная полиция и все правоохранительные органы готовы к различным сценариям. Но вместе с тем мы обращаемся к гражданам с просьбой избегать скопления людей, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и следовать к местам укрытия", - заявил Сергеев.

Количество нарядов будет увеличено до почти 6,5 тысячи человек, среди которых будут патрульные полицейские, взрывотехники, кинологи и спецназовцы.

Полицейский обращается к гражданам и советует носить при себе документы, соблюдать требования комендантского часа и сообщать правоохранителям о подозрительных лицах.