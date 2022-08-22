США застерегли Росію від ескалацій у війні проти України, - CNN

Посла Росії в США Анатолія Антонова викликали до Держдепу, аби застерегти від будь-яких ескалацій у війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зокрема, вони включали заклик до Росії щодо припинення всіх військових операцій на ядерних об’єктах України або поблизу них і повернення Україні повного контроля над Запорізькою АЕС.

Речник Держдепу зазначив, що такі застереження США висловили Антонову ще минулого тижня.

Як повідомлялося раніше, українців попереджали про можливі ракетні обстріли з боку Росії на День Незалежності.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що цього тижня окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій.

Окрім того, поліція посилює патрулювання на 23-24 серпня.

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