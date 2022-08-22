США застерегли Росію від ескалацій у війні проти України, - CNN

Посла Росії в США Анатолія Антонова викликали до Держдепу, аби застерегти від будь-яких ескалацій у війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Речник Держдепу зазначив, що такі застереження США висловили Антонову ще минулого тижня.
Зокрема, вони включали заклик до Росії щодо припинення всіх військових операцій на ядерних об’єктах України або поблизу них і повернення Україні повного контроля над Запорізькою АЕС.
Як повідомлялося раніше, українців попереджали про можливі ракетні обстріли з боку Росії на День Незалежності.
Президент України Володимир Зеленський також заявив, що цього тижня окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій.
Окрім того, поліція посилює патрулювання на 23-24 серпня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.