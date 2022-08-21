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Киев в списке. В ОП допускают ракетные атаки россиян на города на День Независимости

Новина українською →
Киев, Воскресенье 21 августа 2022 10:24
Киев в списке. В ОП допускают ракетные атаки россиян на города на День Независимости Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты любят привязывать свои провокации к различным датам. Поэтому не исключено, что враг будет бить крылатыми ракетами по городам нашей страны в День Независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Россия - это архаичное государство и она привязывает свои действия к определенным датам...Они (россияне - ред.) ненавидят нас, поэтому попытаются 23 и 24 августа увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами определенного ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в этом перечне. Помним эти "мощные" речи о том, что они через три дня будут идти маршем по Крещатику в Киеве и таким образом покажем, почему "русский мир" гораздо сильнее, чем украинский", - пояснил Подоляк.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что со следующей недели российские оккупанты могут прибегать к особо жестоких атак и провокаций. Украинцам важно не поддаваться враждебному давлению.

Добавим, ранее заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отмечал, что РФ не готовится к наступлению в День Независимости, однако украинцам все равно стоит быть готовыми к возможным "сюрпризам" от россиян.

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