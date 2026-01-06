ua en ru
США працюють над угодою по Гренландії, її запропонують владі острова, - The Economist

Вівторок 06 січня 2026 08:22
UA EN RU
США працюють над угодою по Гренландії, її запропонують владі острова, - The Economist Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над проектом угоди по Гренландії, який у майбутньому можуть запропонувати керівництву острова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

За інформацією видання, у Вашингтоні розглядають можливість укладення Договору про вільну асоціацію. Такий формат співпраці передбачає покращення рівня життя мешканців Гренландії.

Аналогічні домовленості США вже мають із Мікронезією, Маршалловими Островами та Палау. Сполучені Штати надають партнерам фінансову допомогу, а ті своєю чергою делегують їм питання оборони, зберігаючи внутрішню автономію.

Як зазначає The Economist, стратегія адміністрації Трампа щодо Гренландії переслідує дві мети: загострити розбіжності між Данією та Гренландією та спробувати налагодити прямі домовленості з місцевою владою, оминаючи Копенгаген.

Водночас видання вважає сценарій прямого приєднання острова до США малореалістичним і підкреслює, що американські заяви викликали занепокоєння серед європейських лідерів.

The Economist також нагадує, що на території Гренландії вже функціонує американська військова база, а чинні угоди з Данією не встановлюють обмежень на чисельність військ США.

Втім, суттєве збільшення контингенту, ймовірно, потребуватиме згоди данської сторони. 4 січня Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є важливим для національної безпеки США, пояснивши це присутністю російських і китайських кораблів поблизу острова.

Що передувало

Нагадаємо, що після повернення президента США Дональда Трампа до влади, він почав розмови про бажання приєднати Гренландію.

Так, днями дружина радника Трампа з внутрішньої безпеки Стівена Міллера Кеті опублікувала в соцмережах мапу, на якій острів Гренландія зафарбований у кольори прапора США.

Після цього Трамп відновив свої заяви про Гренландію і сказав днями, що острів потрібен Америці для оборони. Також за його словами, Гренландія нібито "оточена" флотами РФ і Китаю.

Також Заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер заявив, що Гренландія має увійти до складу США, як частина американської системи безпеки. При цьому він не виключив військового захоплення острова.

Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Гренландия Данія
