ua en ru
Вт, 06 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США работают над сделкой по Гренландии, ее предложат властям острова, - The Economist

Вторник 06 января 2026 08:22
UA EN RU
США работают над сделкой по Гренландии, ее предложат властям острова, - The Economist Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Администрация президента США Дональда Трампа работает над проектом соглашения по Гренландии, который в будущем могут предложить руководству острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

По информации издания, в Вашингтоне рассматривают возможность заключения Договора о свободной ассоциации. Такой формат сотрудничества предусматривает улучшение уровня жизни жителей Гренландии.

Аналогичные договоренности США уже имеют с Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау. Соединенные Штаты предоставляют партнерам финансовую помощь, а те в свою очередь делегируют им вопросы обороны, сохраняя внутреннюю автономию.

Как отмечает The Economist, стратегия администрации Трампа по Гренландии преследует две цели: обострить разногласия между Данией и Гренландией и попытаться наладить прямые договоренности с местными властями, минуя Копенгаген.

В то же время издание считает сценарий прямого присоединения острова к США малореалистичным и подчеркивает, что американские заявления вызвали беспокойство среди европейских лидеров.

The Economist также напоминает, что на территории Гренландии уже функционирует американская военная база, а действующие соглашения с Данией не устанавливают ограничений на численность войск США.

Впрочем, существенное увеличение контингента, вероятно, потребует согласия датской стороны. 4 января Дональд Трамп заявил, что контроль над Гренландией является важным для национальной безопасности США, объяснив это присутствием российских и китайских кораблей вблизи острова.

Что предшествовало

Напомним, что после возвращения президента США Дональда Трампа к власти, он начал разговоры о желании присоединить Гренландию.

Так, на днях жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсетях карту, на которой остров Гренландия закрашен в цвета флага США.

После этого Трамп возобновил свои заявления о Гренландии и сказал на днях, что остров нужен Америке для обороны. Также по его словам, Гренландия якобы "окружена" флотами РФ и Китая.

Также заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер заявил, что Гренландия должна войти в состав США, как часть американской системы безопасности. При этом он не исключил военного захвата острова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки Гренландия Дания
Новости
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка