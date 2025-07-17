США "поспішають" передати Україні зброю за планом Трампа, - посол

Сполучені Штати Америки прагнуть швидко постачати озброєння Україні відповідно до плану президента Дональда Трампа щодо закупівлі зброї Європою. Також розглядають можливість продажу систем ППО Patriot з власних запасів.
Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barrons.
"Ми всі поспішно працюємо, щоб сприяти цьому і завершити цю справу, і, знаєте, я думаю, що все насправді рухається дуже швидко. Але я не можу підтвердити дату, коли все це буде завершено (постачання Україні зброї - ред.)", - сказав Вітакер.
За його словами, наразі тривають переговори щодо продажу США систем Patriot, які вже є в арсеналі американської армії.
"Ми ніколи не поставимо Сполучені Штати в стратегічно невигідне становище і забезпечимо, щоб у нас було все необхідне. Водночас, думаю, ми всі визнаємо нагальну потребу України в тому, що їй зараз необхідно на полі бою і для захисту своїх міст", - зазначив посол.
Він додав, що серед інших варіантів, які обговорюються, є відправка європейськими країнами своїх систем до України зараз, а також можливість закупівлі заміни насамперед у США.
Нагадаємо, США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн.
Так, Україна отримає американську зброю на 10 млрд доларів. Її у США куплять країни Європи.
Зробити свій внесок вже погодилися декілька країн, зокрема Швеція, Данія та Німеччина.
Водночас до ініціативи не приєднаються Угорщина, Чехія, Італія та Франція.
За словами генсека НАТО Марка Рютте, у рамках угоди Україна може отримати величезну кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.
Як повідомляли ЗМІ, США не будуть напряму постачати зброю Україні. Планується, що це зроблять країни НАТО зі своїх запасів, а потім замінять озброєння.
Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot до України.
За його словами, перші системи Patriot вже відвантажуються союзникам, а це означає, що незабаром їх отримає Україна.
Однак уряд Німеччини спростував заяву президента США про те, що системи протиповітряної оборони Patriot уже доставляються до України.
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