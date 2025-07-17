США "поспішають" передати Україні зброю за планом Трампа, - посол

"Ми всі поспішно працюємо, щоб сприяти цьому і завершити цю справу, і, знаєте, я думаю, що все насправді рухається дуже швидко. Але я не можу підтвердити дату, коли все це буде завершено (постачання Україні зброї - ред.)", - сказав Вітакер.

За його словами, наразі тривають переговори щодо продажу США систем Patriot, які вже є в арсеналі американської армії.

"Ми ніколи не поставимо Сполучені Штати в стратегічно невигідне становище і забезпечимо, щоб у нас було все необхідне. Водночас, думаю, ми всі визнаємо нагальну потребу України в тому, що їй зараз необхідно на полі бою і для захисту своїх міст", - зазначив посол.

Він додав, що серед інших варіантів, які обговорюються, є відправка європейськими країнами своїх систем до України зараз, а також можливість закупівлі заміни насамперед у США.