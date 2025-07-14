Для поставок Україні. Країни НАТО закуплять у США зброю на 10 млрд доларів, - Axios

Україна отримає американську зброю на 10 млрд доларів. Її у США куплять країни Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Водночас два неназваних співрозмовники розповіли Axios, що план постачання зброї Україні передбачає передачу далекобійних ракет, здатних завдавати ударів углиб території Росії.

Очікується, що українські воїни отримають американські ракети, засоби ППО та артилерійські снаряди.

Неназване джерело розповіло Axios, що США продадуть країнам НАТО озброєння приблизно на 10 мільярдів доларів у рамках першого етапу.

Допомога Україні

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він домовився з генсеком Марком Рютте про нову схему поставок зброї в Україну.

За словами Трампа, тепер країни Європи купуватимуть зброю у США і потім передаватимуть її Україні.

Зокрема, очікується, що за такою схемою Україна отримає додаткові системи Patriot, які необхідні для знищення російських балістичних ракет.

Також, за інформацією CNN, українським воїнам нададуть ракети малої дальності, снаряди для артилерії та ракети середньої дальності.

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