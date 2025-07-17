Німеччина спростувала гучну заяву Трампа про поставки Patriot до України

Уряд Німеччини спростував заяву президента США Дональда Трампа про те, що системи протиповітряної оборони Patriot уже доставляються до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SRF .

Він також зауважив, що цього понеділка відбудеться віртуальна конференція Держав, що підтримують Україну (UDCG). Метою буде - пошук розв'язання невирішених питань, "щоб потім якомога швидше здійснити постачання Україні систем Patriot".

"Я не можу підтвердити, що щось зараз у дорозі. Мені про це не відомо", - сказав речник Міністерства оборони Німеччини.

Трамп погодив постачання Patriot Україні

Нагадаємо, що днями Трамп заявив журналістам у Вашингтоні, що перші системи Patriot вже відправлені, додавши, що "вони надходять з Німеччини".

Зауважимо також, що вчора, 16 липня, стало відомо, що після чергової російської атаки на Україну президент США Дональд Трамп сам зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу та підтримав ініціативу німецького лідера щодо допомоги Києву.

Детальніше про розмову двох лідерів можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто відзначити й те, що останнім часом Трамп все частіше висловлює невдоволення атаками Росії на Україну. Днями він заявив, що внаслідок бойових дій в Україні щотижня гинуть до семи тисяч осіб з обох сторін.

На тлі цього в ЗМІ навіть з'явилася інформація про те, що він передав Україні частину військової допомоги за списком президента України Володимира Зеленського.

А вже 14 липня стало відомо, що США та НАТО уклали угоду, яка передбачає, що американське озброєння, зокрема системи ППО, надходитиме в Україну, а витрати на це візьмуть на себе європейські партнери.

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