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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

США "спешат" передать Украине оружие по плану Трампа, - посол

Фото: посол США при НАТО Мэтью Уитакер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки стремятся быстро поставлять вооружение Украине в соответствии с планом президента Дональда Трампа по закупке оружия Европой. Также рассматривают возможность продажи систем ПВО Patriot из собственных запасов.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barrons.

"Мы все поспешно работаем, чтобы способствовать этому и завершить это дело, и, знаете, я думаю, что все на самом деле движется очень быстро. Но я не могу подтвердить дату, когда все это будет завершено (поставки Украине оружия - ред.)", - сказал Уитакер.

По его словам, сейчас продолжаются переговоры о продаже США систем Patriot, которые уже есть в арсенале американской армии.

"Мы никогда не поставим Соединенные Штаты в стратегически невыгодное положение и обеспечим, чтобы у нас было все необходимое. В то же время, думаю, мы все признаем насущную потребность Украины в том, что ей сейчас необходимо на поле боя и для защиты своих городов", - отметил посол.

Он добавил, что среди других вариантов, которые обсуждаются, является отправка европейскими странами своих систем в Украину сейчас, а также возможность закупки замены прежде всего в США.

 

Европа будет покупать у США оружие для Украины

Напомним, США и НАТО заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.

Так, Украина получит американское оружие на 10 млрд долларов. Его у США купят страны Европы.

Сделать свой вклад уже согласились несколько стран, в частности Швеция, Дания и Германия.

В то же время к инициативе не присоединятся Венгрия, Чехия, Италия и Франция.

По словам генсека НАТО Марка Рютте, в рамках соглашения Украина может получить огромное количество систем ПВО, ракет и боеприпасов.

Как сообщали СМИ, США не будут напрямую поставлять оружие Украине. Планируется, что это сделают страны НАТО из своих запасов, а затем заменят вооружение.

Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину.

По его словам, первые системы Patriot уже отгружаются союзникам, а это означает, что вскоре их получит Украина.

Однако правительство Германии опровергло заявление президента США о том, что системы противовоздушной обороны Patriot уже доставляются в Украину.

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