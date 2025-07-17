США "спешат" передать Украине оружие по плану Трампа, - посол

"Мы все поспешно работаем, чтобы способствовать этому и завершить это дело, и, знаете, я думаю, что все на самом деле движется очень быстро. Но я не могу подтвердить дату, когда все это будет завершено (поставки Украине оружия - ред.)", - сказал Уитакер.

По его словам, сейчас продолжаются переговоры о продаже США систем Patriot, которые уже есть в арсенале американской армии.

"Мы никогда не поставим Соединенные Штаты в стратегически невыгодное положение и обеспечим, чтобы у нас было все необходимое. В то же время, думаю, мы все признаем насущную потребность Украины в том, что ей сейчас необходимо на поле боя и для защиты своих городов", - отметил посол.

Он добавил, что среди других вариантов, которые обсуждаются, является отправка европейскими странами своих систем в Украину сейчас, а также возможность закупки замены прежде всего в США.