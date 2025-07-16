Трамп підтвердив відвантаження Patriot союзникам за кошт НАТО
Президент США Дональд Трамп заявив, що перші ракети Patriot уже відвантажуються союзникам, а це значить, що незабаром їх отримає Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Reuters.
На авіабазі Ендрюс Дональд Трамп 15 липня мав можливість поспілкуватись з журналістами. Так, відповідаючи на запитання про постачання зброї союзникам, президент США заявив, що перші системи протиповітряної оборони Patriot вже вирушили до європейських союзників.
"Вони надходять із Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату", - сказав Трамп.
При цьому, за словами Дональда Трампа, Сполучені Штати не нестимуть жодних фінансових втрат, бо всі витрати на себе взяли НАТО та Євросоюз.
"НАТО збирається заплатити нам за все. У деяких випадках нам повертатимуть гроші безпосередньо країни Європейського Союзу. Ми завжди отримуємо наші гроші назад у повному обсязі. Тож нам не доведеться більше інвестувати", - сказав він.
Трамп уточнив, що деяке озброєння постачається з Німеччини, яка згодом має поповнити свої запаси.
Разом з тим, під час виступу на авіабазі Ендрюс Трамп підкреслив, що Америка не втручатиметься безпосередньо в бойові дії на Україні. Президент додав, що завдяки цьому "вдається щотижня рятувати тисячі життів" - ідеться про солдатів обох сторін конфлікту.
Нагадаємо, 14 липня, США і НАТО уклали угоду, за якою американське озброєння надходитиме Україні, а витрати покриватимуть європейські партнери.
Очікується, що Україна отримає американську зброю на 10 млрд доларів.
За словами генсека НАТО Марка Рютте, у рамках угоди Україна отримає величезну кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.
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