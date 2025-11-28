UA

США почнуть зупиняти венесуельських наркоторговців на суші, - Трамп

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

США "дуже скоро" почнуть вживати заходів для зупинки підозрюваних венесуельських наркоторговців на суші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента США Дональда Трампа, якого цитує Reuters.

"Ви, мабуть, помітили, що люди не хочуть доставляти вантажі морем, і ми почнемо зупиняти їх також на суші. На суші це зробити легше, і ми почнемо це робити дуже скоро", - зазначив Трамп, виступаючи онлайн перед військовослужбовцями США.

Міністерство комунікацій Венесуели поки не давало коментарів з цього приводу, пише Reuters. 

Адміністрація Трампа розглядає варіанти боротьби з Венесуелою, а саме з президентом Ніколасом Мадуро, який начебто задіяний у постачанні наркотиків до США.  Мадуро заперечує будь-які зв'язки з незаконною торгівлею наркотиками.

 

США проти Венесуели

Раніше РБК-Україна з посиланням на Reuters писало, що адміністрація Дональда Трампа планує найближчими днями запустити новий етап операцій, пов'язаних із Венесуелою.

Проте, агентству не вдалося встановити точний час або масштаб нових операцій, а також чи ухвалив Трамп остаточне рішення діяти.

Повідомлення про майбутні дії почастішали останніми тижнями, оскільки американські військові розгорнули сили в Карибському басейні на тлі погіршення відносин з Венесуелою.

Перед тим Трамп наказав розгорнути операцію "Південний спис" у західній півкулі (фактично біля Венесуели). Як пояснив глава Пентагону Піт Хегсет, операція спрямована проти наркотерористичних організацій.

Також військово-морські сили США на тлі напруженості з Венесуелою завели в Карибське море ударну групу з флагманським авіаносцем USS Gerald R. Ford.

До всього, повідомлялось, що війська США використовуватимуть авіабазу й аеропорт Домініканської Республіки в рамках боротьби адміністрації Трампа з наркокортелями.

