RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

США начнут останавливать венесуэльских наркоторговцев на суше, - Трамп

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

США "очень скоро" начнут принимать меры для остановки подозреваемых венесуэльских наркоторговцев на суше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Дональда Трампа, которого цитирует Reuters.

"Вы, наверное, заметили, что люди не хотят доставлять грузы морем, и мы начнем останавливать их также на суше. На суше это сделать легче, и мы начнем это делать очень скоро", - отметил Трамп, выступая онлайн перед военнослужащими США.

Министерство коммуникаций Венесуэлы пока не давало комментариев по этому поводу, пишет Reuters.

Администрация Трампа рассматривает варианты борьбы с Венесуэлой, а именно с президентом Николасом Мадуро, который якобы задействован в поставках наркотиков в США. Мадуро отрицает любые связи с незаконной торговлей наркотиками.

 

 

США против Венесуэлы

Ранее РБК-Украина со ссылкой на Reuters писало, что администрация Дональда Трампа планирует в ближайшие дни запустить новый этап операций, связанных с Венесуэлой.

Однако, агентству не удалось установить точное время или масштаб новых операций, а также принял ли Трамп окончательное решение действовать.

Сообщения о предстоящих действиях участились в последние недели, поскольку американские военные развернули силы в Карибском бассейне на фоне ухудшения отношений с Венесуэлой.

Перед тем Трамп приказал развернуть операцию "Южное копье" в западном полушарии (фактически возле Венесуэлы). Как пояснил глава Пентагона Пит Хегсет, операция направлена против наркотеррористических организаций.

Также военно-морские силы США на фоне напряженности с Венесуэлой завели в Карибское море ударную группу с флагманским авианосцем USS Gerald R. Ford.

Ко всему, сообщалось, что войска США будут использовать авиабазу и аэропорт Доминиканской Республики в рамках борьбы администрации Трампа с наркокортелями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВенесуэла