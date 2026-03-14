США почали екстрено вивільняти 86 млн барелів нафти з резервів

Адміністрація Трампа почала процес масштабного вилучення нафти зі стратегічних запасів США. Наразі заплановано запит на вивільнення 86 млн барелів сирої нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У п'ятничній заяві Міненерго сказано, що поставки зі стратегічного нафтового резерву є частиною оголошеного в середу масштабного вивільнення нафти в обсязі 172 млн барелів. Нафта має надійти на ринок до кінця наступного тижня.
Згідно з умовами угоди, компанії повинні будуть повернути взяту в оренду нафту Міненерго, додавши до неї додаткові барель як компенсацію.
Загалом вилучення, як очікується, триватиме чотири місяці і є частиною скоординованої з іншими країнами ініціативи з вивільнення 400 млн барелів. Зазначимо, що ідея покликана знизити ціни на нафту, бензин, дизельне та авіаційне пальне, які різко підскочили в ціні після вторгнення США та Ізраїлю в Іран.
Війна практично зупинила судноплавство в Ормузькій протоці, через яку проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти.
Що стосується виділення 172 млн барелів нафти, раніше в Міненерго сказали, що Білий дім вжив заходів щодо поповнення вилучених запасів нафти приблизно на 200 млн барелів протягом наступного року. Там уточнили, що обсяг поповнень буде на 20% перевищувати обсяг вилучень.
Нагадаємо, цієї ночі джерела CNN сказали, що Іран розглядає можливість дозволу якійсь кількості нафтових танкерів проходити через Ормузьку протоку. Але так буде лише за умови, якщо торгівля вантажами здійснюватиметься китайськими юанями.
Водночас, як відомо, Мінфін США для стабілізації ринку скасував обмеження на купівлю російської нафти. Йдеться про дозвіл на експорт нафти, яка була завантажена в танкери до 12 березня. Дозвіл діятиме до 11 квітня.