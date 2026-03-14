США почали екстрено вивільняти 86 млн барелів нафти з резервів

У п'ятничній заяві Міненерго сказано, що поставки зі стратегічного нафтового резерву є частиною оголошеного в середу масштабного вивільнення нафти в обсязі 172 млн барелів. Нафта має надійти на ринок до кінця наступного тижня.

Згідно з умовами угоди, компанії повинні будуть повернути взяту в оренду нафту Міненерго, додавши до неї додаткові барель як компенсацію.

Загалом вилучення, як очікується, триватиме чотири місяці і є частиною скоординованої з іншими країнами ініціативи з вивільнення 400 млн барелів. Зазначимо, що ідея покликана знизити ціни на нафту, бензин, дизельне та авіаційне пальне, які різко підскочили в ціні після вторгнення США та Ізраїлю в Іран.

Війна практично зупинила судноплавство в Ормузькій протоці, через яку проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти.

Що стосується виділення 172 млн барелів нафти, раніше в Міненерго сказали, що Білий дім вжив заходів щодо поповнення вилучених запасів нафти приблизно на 200 млн барелів протягом наступного року. Там уточнили, що обсяг поповнень буде на 20% перевищувати обсяг вилучень.